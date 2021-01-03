Трамп считает «сильно преувеличенным» число случаев коронавируса в США

Действующий американский лидер Дональд Трамп считает, что число случаев и смертей от коронавируса в США сильно преувеличено из-за «нелепого» метода подсчёта Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Число случаев и смертей от китайского вируса (так Трамп называет коронавирус. — RT) сильно преувеличено в США из-за нелепого по сравнению с другими странами метода определения Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC)», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп упрекнул некоторые американские штаты в медленной вакцинации населения от коронавируса.

29 декабря главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже.