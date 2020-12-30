Байден: вакцинация от коронавируса в США отстаёт от необходимых темпов

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Избранный президент США Джо Байден в ходе выступления в Делавэре заявил, что вакцинация от COVID-19 в США отстаёт от необходимых темпов и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта.
Байден: вакцинация от коронавируса в США отстаёт от необходимых темпов
  • Reuters

«Дела станут хуже, прежде чем стать лучше. Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидеть улучшения до марта», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, усилия администрации Дональда Трампа «далеко отстали» от необходимых, и нынешними темпами потребуются «годы, а не месяцы», чтобы вакцинировать большинство населения США.

«Мы привили всего лишь несколько миллионов, и такими темпами, которыми идёт программа вакцинации, на то, чтобы вакцинировать американцев, уйдут годы, а не месяцы», — сказал Байден.

К тому же он подчеркнул, что после инаугурации задействует закон военного времени для быстрого распространения в стране вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже.

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