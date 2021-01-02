Трамп упрекнул некоторые штаты в медленной вакцинации от COVID-19

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Действующий президент США Дональд Трамп упрекнул некоторые американские штаты в медленной вакцинации населения от коронавируса.

«Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и очень широкомасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» — написал он в Twitter.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что вакцинация от COVID-19 в Соединённых Штатах отстаёт от необходимых темпов и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта.

29 декабря главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже.

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