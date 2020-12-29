Харрис привилась от коронавируса

Избранный вице-президент США Камала Харрис получила первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna.

Vice President-elect Kamala Harris receives her first dose of the Moderna Covid-19 vaccine https://t.co/ST2gHv79Q2pic.twitter.com/Jp9Sf3AoZj — CNN Politics (@CNNPolitics) December 29, 2020

«Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Речь идёт буквально о спасении жизней», — сказала она после вакцинации.

По словам Харрис, её муж также сделает прививку от COVID-19.

«Жду, когда получу вторую часть вакцины», — добавила она.

Ранее избранному президенту США Джо Байдену ввели дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.