Харрис привилась от коронавируса

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Избранный вице-президент США Камала Харрис получила первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna.
Харрис привилась от коронавируса
  • Reuters

«Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Речь идёт буквально о спасении жизней», — сказала она после вакцинации.

По словам Харрис, её муж также сделает прививку от COVID-19.

«Жду, когда получу вторую часть вакцины», — добавила она.

Ранее избранному президенту США Джо Байдену ввели дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

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