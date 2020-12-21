Джо Байдену сделали прививку от коронавируса
- Reuters
WATCH: President-elect Biden receives Covid-19 vaccine. pic.twitter.com/FHtA9QZze8— NBC News (@NBCNews) December 21, 2020
Трансляцию вели американские телеканалы.
«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она стала доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола», — сказал Байден.
Прививка была сделана в больнице ChristianaCare в Делавэре.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от COVID-19 до вступления в должность.
Специалист рекомендовал вакцинироваться и нынешнему лидеру Дональду Трампу.