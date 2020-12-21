Джо Байдену сделали прививку от коронавируса

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Избранному президенту США Джо Байдену ввели дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Джо Байдену сделали прививку от коронавируса
  • Reuters

Трансляцию вели американские телеканалы.

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она стала доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола», — сказал Байден.

Прививка была сделана в больнице ChristianaCare в Делавэре.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от COVID-19 до вступления в должность.

Специалист рекомендовал вакцинироваться и нынешнему лидеру Дональду Трампу.

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