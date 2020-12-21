Джо Байдену сделали прививку от коронавируса

Избранному президенту США Джо Байдену ввели дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Трансляцию вели американские телеканалы.

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она стала доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола», — сказал Байден.

Прививка была сделана в больнице ChristianaCare в Делавэре.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от COVID-19 до вступления в должность.

Специалист рекомендовал вакцинироваться и нынешнему лидеру Дональду Трампу.