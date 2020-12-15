Инфекционист США призвал Байдена вакцинироваться от COVID-19 до инаугурации

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал избранному американскому президенту Джо Байдену вакцинироваться от коронавирусной инфекции до вступления в должность.

«Я действительно твёрдо убежден, что из соображений безопасности нам нужно их (Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. — RT) вакцинировать так скоро, как только сможем», — сказал он в интервью ABC News.

Фаучи заявил, что хотел бы видеть «полностью защищённого Байдена, вступающего в должность в январе».

По словам специалиста, действующему президенту США Дональду Трампу также рекомендовано вакцинироваться для того, чтобы быть «вдвойне уверенным». 

Ранее главный инфекционист США подтвердил, что начал консультации с переходной командой Байдена.

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