Инфекционист США призвал Байдена вакцинироваться от COVID-19 до инаугурации

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал избранному американскому президенту Джо Байдену вакцинироваться от коронавирусной инфекции до вступления в должность.

«Я действительно твёрдо убежден, что из соображений безопасности нам нужно их (Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. — RT) вакцинировать так скоро, как только сможем», — сказал он в интервью ABC News.

Фаучи заявил, что хотел бы видеть «полностью защищённого Байдена, вступающего в должность в январе».

По словам специалиста, действующему президенту США Дональду Трампу также рекомендовано вакцинироваться для того, чтобы быть «вдвойне уверенным».

Ранее главный инфекционист США подтвердил, что начал консультации с переходной командой Байдена.