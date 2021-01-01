За сутки в КНР выявлено 19 случаев коронавируса
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны.
Отмечается, что из числа новых случаев десять являются ввозными.
Общее число случаев заболевания в Китае достигло 87 071.
Число летальных исходов в стране составило 4634.
Ранее китайское Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании Sinopharm.