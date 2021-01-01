За сутки в КНР выявлено 19 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, новых летальных исходов не зафиксировано.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

Отмечается, что из числа новых случаев десять являются ввозными.

Общее число случаев заболевания в Китае достигло 87 071.

Число летальных исходов в стране составило 4634.

Ранее китайское Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании Sinopharm.