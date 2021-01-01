Нью-Йорк сделает 14 марта днём памяти жертв COVID-19

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Правительство Нью-Йорка будет считать 14 марта днём памяти жертв коронавируса, заявил мэр города Билл де Блазио.
Нью-Йорк сделает 14 марта днём памяти жертв COVID-19
  • Reuters

«День, в который мы потеряли первого ньюйоркца из-за COVID, пришёлся на 14 марта 2020 года. Следующее 14 марта 2021 года будет днём памяти в Нью-Йорке», — цитирует РИА Новости Де Блазио.

По его словам, 2020-й год был, возможно самым сложным в истории города.

Он отметил, что необходимо хранить память о тех, кого мы потеряли.

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