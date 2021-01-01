Нью-Йорк сделает 14 марта днём памяти жертв COVID-19
- Reuters
«День, в который мы потеряли первого ньюйоркца из-за COVID, пришёлся на 14 марта 2020 года. Следующее 14 марта 2021 года будет днём памяти в Нью-Йорке», — цитирует РИА Новости Де Блазио.
По его словам, 2020-й год был, возможно самым сложным в истории города.
Он отметил, что необходимо хранить память о тех, кого мы потеряли.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже.