Нью-Йорк сделает 14 марта днём памяти жертв COVID-19

Правительство Нью-Йорка будет считать 14 марта днём памяти жертв коронавируса, заявил мэр города Билл де Блазио.

«День, в который мы потеряли первого ньюйоркца из-за COVID, пришёлся на 14 марта 2020 года. Следующее 14 марта 2021 года будет днём памяти в Нью-Йорке», — цитирует РИА Новости Де Блазио.

По его словам, 2020-й год был, возможно самым сложным в истории города.

Он отметил, что необходимо хранить память о тех, кого мы потеряли.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже.