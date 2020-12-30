Fox News: США допускают, что Иран нанесёт удар возмездия за Сулеймани

Разведка США не исключает, что Иран нанесёт удар по американским силам или их союзникам на Ближнем Востоке в связи с годовщиной убийства генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Reuters

По данным телеканала, который ссылается на военный источник, разведданные говорят о желании Тегерана «отмстить за убийство». Собеседник уточнил, что тревогу, в частности, вызывают данные о подготовке атак в Ираке, «для осуществления которых требуется помощь Ирана». Уточняется, что на фоне этого США направили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52. Иранский генерал был убит 3 января вблизи аэропорта Багдада в результате ракетного обстрела США. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала. Как заявил летом иранский духовный лидер Али Хаменеи, Иран не забудет убийство американскими военными генерала Сулеймани.