Fox News: США допускают, что Иран нанесёт удар возмездия за Сулеймани

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Разведка США не исключает, что Иран нанесёт удар по американским силам или их союзникам на Ближнем Востоке в связи с годовщиной убийства генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Fox News: США допускают, что Иран нанесёт удар возмездия за Сулеймани
  • © Lisi Niesner
  • Reuters

По данным телеканала, который ссылается на военный источник, разведданные говорят о желании Тегерана «отмстить за убийство».

Собеседник уточнил, что тревогу, в частности, вызывают данные о подготовке атак в Ираке, «для осуществления которых требуется помощь Ирана».

Уточняется, что на фоне этого США направили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52.

Иранский генерал был убит 3 января вблизи аэропорта Багдада в результате ракетного обстрела США. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала.

Как заявил летом иранский духовный лидер Али Хаменеи, Иран не забудет убийство американскими военными генерала Сулеймани.

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