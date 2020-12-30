Fox News: США допускают, что Иран нанесёт удар возмездия за Сулеймани
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- Reuters
По данным телеканала, который ссылается на военный источник, разведданные говорят о желании Тегерана «отмстить за убийство».
Собеседник уточнил, что тревогу, в частности, вызывают данные о подготовке атак в Ираке, «для осуществления которых требуется помощь Ирана».
Уточняется, что на фоне этого США направили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52.
Иранский генерал был убит 3 января вблизи аэропорта Багдада в результате ракетного обстрела США. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала.
Как заявил летом иранский духовный лидер Али Хаменеи, Иран не забудет убийство американскими военными генерала Сулеймани.