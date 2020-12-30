В Британии второй день подряд выявляют более 50 тысяч случаев COVID-19

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Число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Великобритании второй день подряд превысило 50 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные британских властей.
В Британии второй день подряд выявляют более 50 тысяч случаев COVID-19
  • Reuters

Отмечается, что число летальных исходов в Великобритании за последние сутки возросло на 981.

Общее число летальных исходов в стране превысило 72,5 тыс., число выявленных случаев инфицирования превысило 2,43 млн.

Власти Великобритании с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19.

21 декабря стало известно, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.

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