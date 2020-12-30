В Британии второй день подряд выявляют более 50 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Великобритании второй день подряд превысило 50 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные британских властей.

Reuters

Отмечается, что число летальных исходов в Великобритании за последние сутки возросло на 981. Общее число летальных исходов в стране превысило 72,5 тыс., число выявленных случаев инфицирования превысило 2,43 млн. Власти Великобритании с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19. 21 декабря стало известно, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.