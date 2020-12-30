В Британии ужесточили ограничения из-за COVID-19

Власти Великобритании с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19.

Как сообщает Sky News со ссылкой на данные Минздрава, в режиме жёстких ограничений окажутся ещё несколько миллионов человек.

Отмечается, что «три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений».

Ограничения будут действовать в том числе в Бирмингеме — втором по численности населения городе Англии после Лондона.

Ранее сообщалось, что Великобритания первой в мире одобрила применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.