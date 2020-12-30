При атаке на аэропорт в Йемене погиб сотрудник МККК
- Reuters
Об этом говорится в сообщении организации.
«Мы глубоко опечалены тем, что один из наших коллег погиб при взрыве в аэропорту Адена. Двое других пропали без вести и трое получили ранения», — говорится в сообщении МККК в Twitter.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны, когда министры выходили из самолёта.
По данным источника РИА Новости, при обстреле аэропорта в йеменском Адене погибли 22 человека, ещё более 50 получили ранения, в том числе пострадали замминистра связи и представитель губернатора Адена, а также директор местной тюрьмы.
Россия осудила обстрел.