Россия осудила обстрел аэропорта в йеменском Адене

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Россия решительно осуждает обстрел аэропорта в йеменском Адене, куда прибыли из Эр-Рияда члены недавно сформированного правительства республики.
Россия осудила обстрел аэропорта в йеменском Адене
  • Reuters

«В результате этой атаки, ответственность за которую пока на себя никто не взял, имеется большое количество человеческих жертв. При этом сообщается, что сами члены нового кабинета министров страны не пострадали и были вывезены под охраной в район правительственного комплекса «Маашик», — сообщили в российском МИД.

Москва выступила за проведение тщательного и объективного расследования этого нападения.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны, когда министры выходили из самолёта.

По данным источника РИА Новости, при обстреле аэропорта в йеменском Адене погибли 22 человека, ещё более 50 получили ранения, в том числе пострадали замминистра связи и представитель губернатора Адена, а также директор местной тюрьмы.

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