РИА Новости: при обстреле аэропорта в Йемене погибли 22 человека

При обстреле аэропорта в йеменском Адене погибли 22 человека, ещё более 50 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 22, более 50 ранены, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии», — рассказали агентству.

Среди раненых замминистра связи Йемена Насыр Шариф и представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики, а также директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри, сообщил источник.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны. Взрывы произошли, когда министры выходили из самолёта.