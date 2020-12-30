РИА Новости: при обстреле аэропорта в Йемене погибли 22 человека
- Reuters
«Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 22, более 50 ранены, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии», — рассказали агентству.
Среди раненых замминистра связи Йемена Насыр Шариф и представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики, а также директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри, сообщил источник.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны. Взрывы произошли, когда министры выходили из самолёта.