РИА Новости: при обстреле аэропорта в Йемене погибли 22 человека

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При обстреле аэропорта в йеменском Адене погибли 22 человека, ещё более 50 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: при обстреле аэропорта в Йемене погибли 22 человека
  • Reuters

«Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 22, более 50 ранены, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии», — рассказали агентству.

Среди раненых замминистра связи Йемена Насыр Шариф и представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики, а также директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри, сообщил источник.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны. Взрывы произошли, когда министры выходили из самолёта.

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