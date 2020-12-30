Иран считает Трампа «преступником номер один» в деле Сулеймани

Короткая ссылка
Иран считает президента США Дональда Трампа «преступником номер один» в деле об убийстве генерала КСИР Касема Сулеймани, заявил глава судебной власти исламской республики Эбрахим Раиси.
Иран считает Трампа «преступником номер один» в деле Сулеймани
  • Reuters

«Трамп — это уголовный преступник номер один, ответственный за убийство мученика Сулеймани», — цитирует его Fars.

Раиси отметил, что американский президент «не может считаться свободным от наказания» за это.

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить