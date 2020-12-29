Лавров: Россия и Турция подтвердили нацеленность на развитие ВТС

Короткая ссылка
Россия и Турция подтвердили нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества, несмотря на санкционное давление США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Лавров: Россия и Турция подтвердили нацеленность на развитие ВТС
  • РИА Новости

«Мы ценим, как не раз отмечал президент Путин, принципиальный настрой наших турецких коллег на продолжение взаимодействий в этой области, несмотря на продолжающееся нелегитимное давление со стороны Вашингтона», — сказал Лавров.

Он отметил, что США откровенно лоббируют интересы американских производителей при помощи нерыночных и незаконных методов.

Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. 

В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить