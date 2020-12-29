Лавров: Россия и Турция подтвердили нацеленность на развитие ВТС

Россия и Турция подтвердили нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества, несмотря на санкционное давление США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы ценим, как не раз отмечал президент Путин, принципиальный настрой наших турецких коллег на продолжение взаимодействий в этой области, несмотря на продолжающееся нелегитимное давление со стороны Вашингтона», — сказал Лавров.

Он отметил, что США откровенно лоббируют интересы американских производителей при помощи нерыночных и незаконных методов.

Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги.