Чавушоглу планирует обсудить с Лавровым встречу Путина и Эрдогана

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым подготовку встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в 2021 году.

Об этом сообщает ТАСС.

«Близкий диалог между нашими президентами, взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений. Сегодня мы проведём подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции», — сказал турецкий министр на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД России и Турции.

Как стало известно ранее, Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря.

В декабре Путин отметил, что считает Эрдогана «человеком, который держит слово» и «хвостом не виляет». Турецкий лидер, в свою очередь, подчеркнул, что у Турции практически ни с одним государством нет таких крепких связей, как Россией, что является большой редкостью.

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