Чавушоглу планирует обсудить с Лавровым встречу Путина и Эрдогана
Об этом сообщает ТАСС.
«Близкий диалог между нашими президентами, взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений. Сегодня мы проведём подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции», — сказал турецкий министр на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД России и Турции.
Как стало известно ранее, Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря.
В декабре Путин отметил, что считает Эрдогана «человеком, который держит слово» и «хвостом не виляет». Турецкий лидер, в свою очередь, подчеркнул, что у Турции практически ни с одним государством нет таких крепких связей, как Россией, что является большой редкостью.