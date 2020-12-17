Путин рассказал об отношениях с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции рассказал о своих отношениях с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин рассказал об отношениях с Эрдоганом
  • Reuters

По словам Путина, у них с Эрдоганом часто расходятся взгляды на те или иные вопросы, а иногда их мнения даже оказываются противоположными.

«Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. И, если он считает, что это выгодно для его страны, он идёт до конца», — сказал российский президент.

Путин добавил, что «это элемент такой прогнозируемости», отметив, что это «очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело».

Ранее в Кремле назвали вопрос Крыма разногласием между Россией и Турцией.

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