Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря
  • © МИД РФ

«29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи», — сказала она. 

По её словам, Чавушоглу посетит Сочи для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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