Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи», — сказала она.

По её словам, Чавушоглу посетит Сочи для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.