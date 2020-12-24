Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря
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«29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи», — сказала она.
По её словам, Чавушоглу посетит Сочи для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.