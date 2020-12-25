Эрдоган прокомментировал свои отношения с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отношения с президентом России Владимиром Путиным, назвав его честным человеком, который держит слово.
Эрдоган прокомментировал свои отношения с Путиным
  • Reuters

Ранее Путин заявил, что Эрдоган — «человек, который держит слово, мужчина». По его словам, турецкий лидер «хвостом не виляет».

«Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит своё слово», — цитирует Эрдогана РИА Новости

По его словам, у Турции практически ни с одним государством нет таких крепких связей, как Россией, что является большой редкостью.

Он выразил надежду, что отношения Турции и России сохранятся на текущем уровне.

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