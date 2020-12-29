В ЕП обеспокоены возможностью шпионажа в вузах Европы со стороны студентов из КНР

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») выразил обеспокоенность в связи с возможным шпионажем со стороны Китая в высших учебных заведениях стран — членов ЕС. Об этом говорится в запросе парламентария, направленном в адрес Европейской комиссии (ЕК).

Как уточнил Де Ман, в настоящее время в европейских вузах проходят обучение «сотни тысяч» студентов из Китайской Народной Республики.

Принимая это во внимание, депутат допустил, что граждане КНР могут шпионить в пользу Пекина, добывая интересующие китайскую сторону данные, в том числе научные.

«Существует ли у комиссии обеспокоенность в отношении китайских студентов по поводу шпионской деятельности в широком понимании (внедрение и вербовка, хищение знаний в научно-технической сфере, оказание влияния и тому подобное)?» — поинтересовался Де Ман.

Также парламентарий спросил, какие меры уже приняты Еврокомиссией для защиты интеллектуального капитала университетов Евросоюза «от влияния и шпионажа со стороны Китая».

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов-республиканцев разработала законопроект, направленный на усиление безопасности Соединённых Штатов из-за «китайского шпионажа».