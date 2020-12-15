Конгрессмены требуют от ФБР провести брифинги о разведке Китая в США

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Республиканцы из палаты представителей США требуют от ФБР провести брифинги среди персонала конгресса о том, какие усилия предпринимает Китай для влияния на американских законодателей.
Конгрессмены требуют от ФБР провести брифинги о разведке Китая в США
  • Reuters

Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на письмо члена Комитета по надзору и реформам Джеймса Комера, адресованное директору ФБР Кристоферу Рэю.

По словам конгрессмена, избранные американские чиновники могут быть скомпрометированы, «сами того не зная», в зависимости от того, сколько «оперативников Коммунистической партии Китая» находятся в США.

«Понимание масштабов операции КПК очень важно для противостояния и предотвращения любых будущих попыток подорвать наши государственные институты», — заявил Комер.

В своём письме американец сослался на недавние сообщения Axios о том, что некая Кристина Фэнг, подозреваемая в работе на китайские спецслужбы, предположительно, установила контакты с американскими политиками разных уровней, в частности, с членом палаты представителей Эриком Суолэллом. По данным СМИ, Фэнг могла получить доступ к засекреченной информации.

«Буквально на прошлой неделе стало известно, что член палаты представителей США, имеющий доступ к секретной информации, установил тесные связи с китайским шпионом под прикрытием», — цитирует газета Комера.

В своём Twitter он отметил, что «шпионаж Китая достигает высочайшего уровня» в отношении американского правительства, и властям нужно знать, что ФБР делает для борьбы с коммунистическим Китаем внутри Соединённых Штатов.

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