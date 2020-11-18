В Варшаве будут судить за шпионаж граждан Польши и Китая

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Гражданин Польши и гражданин Китая предстанут перед судом в Варшаве за шпионаж в пользу КНР.
В Варшаве будут судить за шпионаж граждан Польши и Китая
  • РИА Новости

«В окружной суд Варшавы поступил обвинительный акт в отношении Петра Д. и Вейинга В. Подозреваемые обвиняются в участии в разведывательной деятельности Китайской Народной Республики против Республики Польша», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.

Он уточнил, что один — бывший офицер Агентства внутренней безопасности Польши, а второй работал в китайской телекоммуникационной компании.

«Оба вели шпионскую деятельность в ущерб интересам республики», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Жарын заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

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