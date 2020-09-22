В США офицера полиции обвинили в работе на китайскую разведку
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Как пишет Associated Press, Баймададжи Ангванг — 33-летний гражданин США тибетского происхождения — «работал агентом Китайской Народной Республики» с 2018 года и якобы принимал усилия по подавлению упомянутого движения.
Агентство также уточняет, что мужчина работал в отделении полиции Нью-Йорка в Куинсе.
В конце августа в американском университете Виргинии был задержан исследователь из Китая, его обвинили в попытке украсть торговые секреты.