В США офицера полиции обвинили в работе на китайскую разведку

В США офицера полиции Нью-Йорка обвинили в работе на китайскую разведку, по данным Министерства юстиции, он «шпионил за американскими сторонниками движения за независимость Тибета».

Как пишет Associated Press, Баймададжи Ангванг — 33-летний гражданин США тибетского происхождения — «работал агентом Китайской Народной Республики» с 2018 года и якобы принимал усилия по подавлению упомянутого движения.

Агентство также уточняет, что мужчина работал в отделении полиции Нью-Йорка в Куинсе.

В конце августа в американском университете Виргинии был задержан исследователь из Китая, его обвинили в попытке украсть торговые секреты.