Гражданин КНР был задержан в США

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Исследователь из Китая в Университете Виргинии был задержан и обвинён в попытке украсть торговые секреты.
Гражданин КНР был задержан в США
  • globallookpress.com
  • © Go Nakamura

«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, проводивший исследования в Университете Виргинии, был сегодня арестован и обвинен в двух федеральных преступлениях», — цитирует РИА Новости пресс-релиз министерства юстиции США.

Арест произошёл спустя несколько дней после того как Ху пытался сесть на самолёт до КНР.

Его обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерным системам и краже торговых секретов.

Ранее гражданина России Александра Спицына задержали по прибытии в США на этой неделе, его обвиняют в мошенничестве.

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