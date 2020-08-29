Гражданин КНР был задержан в США
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«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, проводивший исследования в Университете Виргинии, был сегодня арестован и обвинен в двух федеральных преступлениях», — цитирует РИА Новости пресс-релиз министерства юстиции США.
Арест произошёл спустя несколько дней после того как Ху пытался сесть на самолёт до КНР.
Его обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерным системам и краже торговых секретов.
Ранее гражданина России Александра Спицына задержали по прибытии в США на этой неделе, его обвиняют в мошенничестве.