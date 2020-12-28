Джабаров оценил заявление главы МИД Швеции о «российской агрессии»

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Швеции Анн Линде о том, что «российская агрессия» на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией являются наиболее явными вызовами европейской безопасности.
Джабаров оценил заявление главы МИД Швеции о «российской агрессии»
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND

«Крым выразил желание вернуться в состав России, был референдум, а это считается «аннексией»… Понятно, что это (такие заявления. — RT) в духе времени. Швеция особо никогда не испытывала к нам тёплых чувств, особенно последние годы. Поэтому я думаю, что надо спокойно относиться к подобным высказываниям и проводить собственную независимую внешнюю политику», — отметил Джабаров. 

Сенатор подчеркнул, что западные страны пытаются сделать из России врага. 

«Такое ощущение, как будто всё это режиссируется: один выскажется, проходит время — другой. То есть периодически по очереди то одна, то другая страна западного мира высказывается. Им очень хочется, чтобы конфликт на юго-востоке Украины не прекращался. Они считают, что на юго-востоке действует Россия. Там России и в помине нет. При чём здесь Россия? Поэтому я думаю, что понятно, для чего это делается и с какой целью: для того, чтобы слепить из России образ врага. Но это не получится у них», — заключил парламентарий. 

Ранее сообщалось, что глава МИД Швеции Анн Линде считает «российскую агрессию» на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией наиболее явными вызовами европейской безопасности. 

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.

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