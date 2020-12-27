В Британии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 30 501.

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.

Общее число выявленных случаев достигло 2 288 345.

Всего в Великобритании скончались 79 349 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавируса.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.