Число случаев коронавируса в Болгарии достигло 196 915

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Болгарии возросло на 257 и достигло 196 915.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый информационный портал Минздрава страны.

Общее число летальных исходов в Болгарии составило 7073.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 108 866 пациентов с коронавирусом.

Ранее болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который стал распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии, был выявлен в Болгарии ещё в апреле.

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