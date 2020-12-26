Число случаев коронавируса в Болгарии достигло 196 915

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Болгарии возросло на 257 и достигло 196 915.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый информационный портал Минздрава страны.

Общее число летальных исходов в Болгарии составило 7073.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 108 866 пациентов с коронавирусом.

Ранее болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который стал распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии, был выявлен в Болгарии ещё в апреле.