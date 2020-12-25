В Нигерии заявили о выявлении нового штамма коронавируса

В Нигерии выявили, предположительно, новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, его изучение продолжается. Об этом заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг.

«Тот (вариант. — RT), который мы наблюдаем в Нигерии, — это пока основано на ограниченном объёме данных — имеет мутацию 501. Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трёх генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии», — цитирует РИА Новости Нкенгасонга.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее, 23 декабря, в Британии заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» обеспечит защиту от новой разновидности COVID-19, которую обнаружили в Великобритании.