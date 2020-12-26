США выделят до $500 тысяч на «продвижение демократии» в Боснии и Герцеговине

Госдепартамент США намерен выделить до $500 тыс. на программу, направленную на «продвижение демократии» и идеи евроатлантической интеграции, а также на развитие гражданского общества в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Программа направлена на повышение уровня доверия к государственным институтам и институтам гражданского общества, а также на укрепление чувства гражданской идентичности в обществе Боснии и Герцеговины», — уточняется в документе.



Как полагают в американском ведомстве, поставленных целей можно достичь в результате проведения «государственных информационно-разъяснительных кампаний и семинаров», а также посредством «работы со СМИ» в балканской стране.

Деятельность будущих участников инициативы, как следует из текста, должна быть сфокусирована на одной из предложенных Госдепом тем — в список вошли «борьба с коррупцией», «демократические политические процессы» и «евро-атлантическая интеграция».

Подать заявку на участие в программе могут неправительственные и некоммерческие организации, в том числе организации гражданского общества и аналитические центры, образовательные учреждения и независимые СМИ, учреждённые в БиГ.

В документе уточняется, что размер одного гранта может варьироваться от $1 тыс. до $50 тыс. Предполагается выдать по меньшей мере 14 грантов.

Курировать ход инициативы будет посольство Соединённых Штатов в Боснии и Герцеговине.

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) повысить осведомлённость жителей Боснии и Герцеговины о своей работе с помощью видео в социальных сетях.

Для этой цели, как отмечалось, организация планировала нанять фирму по связям с общественностью или рекламное бюро.