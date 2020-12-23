В Сербии 24 декабря стартует вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer

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В Сербии 24 декабря начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech, сообщил сербский лидер Александр Вучич.
В Сербии 24 декабря стартует вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
  • Reuters

«Вакцинация препаратом Pfizer начнётся в Сербии завтра (24 декабря. — RT). Мы одна из первых стран этой части Европы, которой удалось получить вакцину», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что сначала вакцина будет доставлена в дома престарелых, а с середины января стартует масштабная вакцинация.

Вучич пообещал, что он и другие представители власти также вакцинируются в ближайшее время.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину от коронавирусной инфекции Pfizer для лиц старше 16 лет.

В конце ноября в Сербии заявили, что, помимо вакцин Pfizer и Moderna, рассматривают препараты из России, Китая, а также вакцину британско-шведской компании AstraZeneca.

В начале декабря вакцину «Спутник V» доставили в Сербию для проведения лабораторных исследований.

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