Турция ожидает от США пересмотра решения по санкциям за С-400
«Мы сделаем всё возможное, чтобы санкции США не причинили никакого вреда», — приводит слова министра NTV.
Он подчеркнул, что решение США негативно скажется на совместной деятельности стран.
«США должны как можно скорее отказаться от этого решения. Ждём, что они его пересмотрят», — сказал Акар.
Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги.
По словам американского госсекретаря Майка Помпео, С-400 подвергают опасности американских военных.