Турция ожидает от США пересмотра решения по санкциям за С-400

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Турция ожидает от США пересмотра решения о санкциях против Анкары за покупку российских ЗРК С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы санкции США не причинили никакого вреда», — приводит слова министра NTV.

Он подчеркнул, что решение США негативно скажется на совместной деятельности стран.

«США должны как можно скорее отказаться от этого решения. Ждём, что они его пересмотрят», — сказал Акар.

Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. 

В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги. 

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, С-400 подвергают опасности американских военных.

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