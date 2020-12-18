Помпео: покупка Турцией С-400 подвергает опасности военных США
- Reuters
«Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел (Турции. — RT) Чавушоглу, что покупка систем С-400 подвергает опасности безопасность военнослужащих и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооружённым силам Турции и её оборонной индустрии», — отмечается в сообщении.
В тексте заявления уточняется, что цель санкций против Турции — «помешать России получить доходы, доступ и влияние».
В ведомстве подчеркнули, что ограничительные меры «не предназначены для подрыва военного потенциала Турции или любого другого союзника или партнёра США».
Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги.