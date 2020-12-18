Помпео: покупка Турцией С-400 подвергает опасности военных США

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что приобретённые Турцией российские комплексы С-400 подвергают опасности американских военных. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Помпео: покупка Турцией С-400 подвергает опасности военных США
  • Reuters

«Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел (Турции. — RT) Чавушоглу, что покупка систем С-400 подвергает опасности безопасность военнослужащих и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооружённым силам Турции и её оборонной индустрии», — отмечается в сообщении.

В тексте заявления уточняется, что цель санкций против Турции — «помешать России получить доходы, доступ и влияние».

В ведомстве подчеркнули, что ограничительные меры «не предназначены для подрыва военного потенциала Турции или любого другого союзника или партнёра США».

Ранее США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. 

В Турции осудили решение США и заявили, что предпримут ответные шаги. 

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