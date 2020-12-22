В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT расширение санкционного списка США.
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
  • РИА Новости

По словам Чепы, такие санкции можно назвать откровенной конкурентной борьбой с российскими и китайскими компаниями, которые, как он отметил, во многом занимают лидирующее положение на мировом рынке.

«Для того чтобы ослабить эти компании, США принимают всяческие меры, санкции... Это конкурентная борьба, грязная конкурентная борьба, которая не укладывается ни в какие рамки», — подчеркнул парламентарий. 

Депутат выразил уверенность, что можно ожидать продолжения санкционной политики США в отношении России.

«Мы уже привыкли, чуть ли не каждую неделю новые санкции. Во многом это должно заставить наши компании заниматься импортозамещением. Это надо прекращать, чтобы не было никаких возможностей, попыток влиять на нашу экономику», — заключил он.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, связанных с оборонным сектором, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

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