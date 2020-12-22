В санкционный список США попали СВР и Минобороны России

В санкционный список США, опубликованный американским Министерством торговли, попали в том числе Министерство обороны России и Служба внешней разведки.

Об этом сообщается на сайте Минторга США.

Всего в списке значится 45 российских организаций. При этом фактически там 41 организация, поскольку некоторые названия повторяются.

В том числе в него попали «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия» и другие.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, связанных с оборонным сектором, в отношении которых будут введены отношения на экспорт.

В «Ростехе», комментируя попадание в санкционный список, заявили, что это является очередным витком недружественных действий со стороны США и дополнительным стимулом к работе.