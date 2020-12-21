Барр считает Россию ответственной за кибератаку на США

Генпрокурор США Уильям Барр утверждает, что ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства несёт Россия.

«По информации, которая есть у меня, я согласен с оценкой госсекретаря Помпео, это определённо были русские, но я не буду обсуждать это сверх того», — сказал Барр журналистам.

17 декабря офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва «постоянно и последовательно» задействует киберсредства против Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что за крупной кибератакой на Соединённые Штаты может стоять Китай.

В Кремле отвергли причастность России к хакерским атакам.