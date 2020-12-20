В Германии заявили о планах закрыть границу с Британией

Власти Германии прорабатывают документ, ограничивающий сообщение между ФРГ и Великобританией из-за обнаруженной новой мутации коронавируса. Об этом заявила представитель немецкого правительства Мартина Фитц.

«Из-за сообщений о мутации коронавируса федеральное правительство намерено ограничить передвижение между Германией и Великобританией, а также Южной Африкой», — написала она в Twitter.

Фитц отметила, что в настоящее время кабмин прорабатывает документ. Немецкие власти находятся в контакте с европейскими партнёрами.

Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.