Нетаньяху рассказал о своём самочувствии после прививки от COVID-19
- Reuters
Об этом он сказал перед началом заседания правительства.
«Вчера я получил первую вакцину от коронавируса в Израиле. Я прекрасно себя чувствую. Я призываю всех граждан Израиля пойти на вакцинацию», — цитирует его пресс-служба.
Нетаньяху выразил уверенность, что эпидемия будет остановлена, когда большинство жителей получат вакцину.
19 декабря Нетаньяху первым в стране был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.
Утром 20 декабря в Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19.
Вакцинацию от коронавирусной инфекции также прошёл президент Израиля Реувен Ривлин.