Нетаньяху рассказал о своём самочувствии после прививки от COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал перед началом заседания правительства.

«Вчера я получил первую вакцину от коронавируса в Израиле. Я прекрасно себя чувствую. Я призываю всех граждан Израиля пойти на вакцинацию», — цитирует его пресс-служба.

Нетаньяху выразил уверенность, что эпидемия будет остановлена, когда большинство жителей получат вакцину.

19 декабря Нетаньяху первым в стране был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.

Утром 20 декабря в Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции также прошёл президент Израиля Реувен Ривлин.