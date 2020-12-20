Президент Израиля сделал прививку от коронавируса

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Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Израиля сделал прививку от коронавируса
  • Reuters

«Мне тоже сделали прививку. Граждане Израиля, дорогие граждане, приходите тоже вакцинироваться», — написал он в Twitter.

Ривлин также заверил, что поступающие в Израиль вакцины прошли тщательный процесс тестирования и получили одобрение как Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, так и израильского Минздрава.

19 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.

Утром 20 декабря в Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19.

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