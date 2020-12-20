Президент Израиля сделал прививку от коронавируса

Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мне тоже сделали прививку. Граждане Израиля, дорогие граждане, приходите тоже вакцинироваться», — написал он в Twitter.

גם אני התחסנתי. אזרחיות ואזרחי ישראל יקיריי, צאו להתחסן גם אתם. pic.twitter.com/YDgCLREGlp — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) December 20, 2020

Ривлин также заверил, что поступающие в Израиль вакцины прошли тщательный процесс тестирования и получили одобрение как Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, так и израильского Минздрава.

19 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.

Утром 20 декабря в Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19.