Число случаев COVID-19 в США возросло на 400 тысяч за сутки

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на более чем 400 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 403 359 случаев коронавируса.

Предыдущий максимальный прирост случаев COVID-19 был 11 декабря — 244 011.

Ранее стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает около пяти случаев аллергических реакций после введения вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.