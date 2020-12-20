Число случаев COVID-19 в США возросло на 400 тысяч за сутки

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на более чем 400 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 403 359 случаев коронавируса.

Предыдущий максимальный прирост случаев COVID-19 был 11 декабря — 244 011.

Ранее стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает около пяти случаев аллергических реакций после введения вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

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