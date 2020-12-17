В Португалии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 7 января

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о продлении до 7 января 2021 года режима чрезвычайного положения в стране на фоне коронавирусной инфекции COVID-19.
В Португалии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 7 января
  • Reuters

«Продлевая чрезвычайное положение до 7 января 2021 года, я хочу напомнить о доверительном договоре, который это продление предполагает между всеми португальцами, то есть между всеми нами. Либо мы отмечаем Рождество со здравым смыслом, гражданской зрелостью и просто сдержанностью, либо в январе неизбежно обострение пандемии», — цитирует его пресс-служба.

С 9 ноября в 121 из 308 муниципалитетов Португалии ограничено передвижение на фоне пандемии. С 4 ноября на большей части Португалии введён карантин.

17 ноября премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушёл на самоизоляцию из-за выявления COVID-19 у французского лидера Эммануэля Макрона.

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