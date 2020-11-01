В Португалии с 4 ноября вводят карантин

Правительство Португалии приняло решение о введении с 4 ноября карантина на большей части территории страны: жителям будет запрещено покидать дома без необходимости. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Как сообщает РИА Новости, обоснованными причинами выхода из дома будут поездки на работу, учёбу и в магазин.

Уточняется, что все магазины будут закрыты после 22:00, рестораны — после 22:30.

Премьер отметил, что карантин вводится в районах, где регистрируется более 240 случаев на 100 тыс. населения в последние две недели.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в Англии карантин будет введён с 5 ноября и продлится до 2 декабря.