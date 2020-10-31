В Англии с 5 ноября вводят карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в Англии карантин будет введён с 5 ноября и продлится до 2 декабря, передаёт ТАСС.

Джонсон сообщил, что по всей стране будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введён запрет.

При этом сообщается, что школы, университеты продолжат работать.

«Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг, 5 ноября, и закончатся в среду, 2 декабря», — заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 011 660.