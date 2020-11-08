В части муниципалитетов Португалии с 9 ноября вводят комендантский час

В 121 из 308 муниципалитетов Португалии с понедельника, 9 ноября, ограничат передвижение в связи с введением режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.

«В связи с режимом чрезвычайного положения, объявленным 6 ноября 2020 года президентом республики, который вступит в силу в 00:00 по местному времени 9 ноября, Совет министров определил запрет за передвижение в общественных местах с 23:00 до 05:00 с понедельника по пятницу и в следующие два выходных с 13:00», — говорится в сообщении на правительственном сайте.

При этом передвижение допускается в случае необходимости посещения рабочего места, возвращения домой, выгула домашних животных или чрезвычайной ситуации.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза призвал парламент объявить чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19.

С 4 ноября на большей части Португалии введён карантин.