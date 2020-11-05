Президент Португалии призвал объявить режим ЧП в стране из-за COVID-19

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза призвал парламент страны объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Президент Португалии призвал объявить режим ЧП в стране из-за COVID-19
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации президента.

«Президент только что направил Собранию республики для его одобрения проект распоряжения о введении чрезвычайного положения на 15 дней с 9 по 23 ноября», — говорится в заявлении.

Ранее в правительстве Израиля приняли решение продлить до 3 января 2021 года режим чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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