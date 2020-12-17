Премьер Португалии ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у Макрона

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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушёл на самоизоляцию из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у французского лидера Эммануэля Макрона.
Премьер Португалии ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у Макрона
  • Reuters

«В связи с подтверждением положительного результата теста президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он встречался вчера в Елисейском дворце, премьер-министр ушёл на самоизоляцию», — цитирует заявление пресс-службы Кошты ТАСС.

Португальский премьер также отменил свои официальные визиты, которые были запланированы на 18—20 декабря.

В его пресс-службе уточнили, что у Кошты нет каких-либо симптомов коронавируса.

17 декабря Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Встречавшийся с ним три дня назад премьер-министр Испании Педро Санчес также ушёл на самоизоляцию до 24 декабря. 

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