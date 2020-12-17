Премьер Испании ушёл на самоизоляцию после выявления у Макрона COVID-19

Премьер-министр Испании Педро Санчес уходит на самоизоляцию до 24 декабря после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у президента Франции Эммануэля Макрона.

Reuters

Об этом сообщает газета El Pais. Отмечается, что Санчес встречался с Макроном в Париже в понедельник, 14 декабря. Ранее французский лидер сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, он уйдёт на самоизоляцию.