Премьер Испании ушёл на самоизоляцию после выявления у Макрона COVID-19
Премьер-министр Испании Педро Санчес уходит на самоизоляцию до 24 декабря после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у президента Франции Эммануэля Макрона.
- Reuters
Об этом сообщает газета El Pais.
Отмечается, что Санчес встречался с Макроном в Париже в понедельник, 14 декабря.
Ранее французский лидер сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, он уйдёт на самоизоляцию.
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