Премьер Франции ушёл на карантин
Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушёл на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у французского президента Эммануэля Макрона.
- Reuters
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что Кастекс ушёл на самоизоляцию, так как с высокой долей вероятности является «контактным».
Ранее Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, он уйдёт на самоизоляцию.
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