Премьер Франции ушёл на карантин

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушёл на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Кастекс ушёл на самоизоляцию, так как с высокой долей вероятности является «контактным».

Ранее Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, он уйдёт на самоизоляцию.