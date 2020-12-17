Премьер Франции ушёл на карантин

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушёл на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у французского президента Эммануэля Макрона.
Премьер Франции ушёл на карантин
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Кастекс ушёл на самоизоляцию, так как с высокой долей вероятности является «контактным».

Ранее Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, он уйдёт на самоизоляцию.

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