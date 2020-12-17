Испытания «Спутника V» с вакциной AstraZeneca начнут в ближайшее время

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Совместные клинические испытания вакцин от коронавируса «Спутник V» и компании AstraZeneca должны начаться в ближайшее время, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Испытания «Спутника V» с вакциной AstraZeneca начнут в ближайшее время
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Между РФПИ и AstraZeneca была достигнута договорённость о возможности проведения клинических испытаний, в которых бы использовался в качестве первого, бустирующего компонента тот, который был создан в Оксфорде, а в качестве второго компонента тот, который входит в состав вакцины «Спутник V». Насколько я понимаю, в ближайшее время данные клинические испытания начнутся», — сказал он в эфире «Россия 24».

11 декабря AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Президент России Владимир Путин прокомментировал сотрудничество российских специалистов с коллегами из компании AstraZeneca.

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