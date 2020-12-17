Путин прокомментировал сотрудничество российских учёных с AstraZeneca

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал сотрудничество российских специалистов с коллегами из компании AstraZeneca по разработке вакцины от коронавируса.
Путин прокомментировал сотрудничество российских учёных с AstraZeneca
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Вот англо-шведская компания AstraZeneca вместе с нами готова работать, подписывает сейчас соответствующие соглашения. И это очень хорошо. Меня это очень радует, когда специалисты на таком высоком уровне... объединяют усилия, в том числе с российскими партнёрами», — заявил президент. 

Он выразил уверенность, что результат будет очень хорошим не только для российских граждан, но и для всего мира.

11 декабря британская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Также Путин заявил, что Россия встретила проблемы пандемии достойно.

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